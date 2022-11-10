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نائب الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ الديهي: ما يجري اليوم في البحرين مهزلة والمرشحون يتبارون في خدمة النظام بدل الشعب

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

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