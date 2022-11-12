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تركيا تعين سفيرا لدى كيان الاحتلال بعد4 سنوات من سحبه

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

سفير تركي لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي؛ عينته أنقرة بعد شغور هذا المنصب4 سنوات؛ بعدما طردت كل من أنقرة وتل أبيب سفيريهما عام2018 أثر استشهاد 60 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال خلال احتجاجات شعبية على حدود غزة اعتراضا على فتح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وعين الدبلوماسي المخضرم شاكر أوزكان تورونلار، الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي الفين وعشرة والفين واربعة عشر، في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي، على ما أوردت وسائل الإعلام التركية. في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وتوترت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سياسة الكيان الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس وزرائه بنيامين نتانياهو.

لكن إردوغان بعث برسالة تهنئة إلى نتانياهو بعد فوز كتلته في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ايضا منذ ايام إن بلاده ترغب أن تكون علاقاتها مع تل ابيب على أرضية مستدامة وعلى أساس الاحترام المتبادل للحساسيات والمصالح المشتركة.

واعتبر في تعليقه على مسار التطبيع انه طالما يجري احترام القيم فإن المنطقة برمتها ستخرج رابحة من الدبلوماسية القائمة على الربح المتبادل وليس أنقرة وتل ابيب فحسب.

تحركات التطبيع هذه أثارت حفيظة المعارضة التي امطرت الحكومة بوابل من التصريحات المنددة؛ ووصفت زعيمة 'الحزب الجيد' مارال أكشينير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنه 'النموذج الإسرائيلي لإردوغان وأنه لا فرق بين نتنياهو الذي فعل كل شيء للبقاء في السلطة وإردوغان الذي فعل ويفعل كل شيء لإسكات المعارضة.

واتهمت أكشينير الرئيس إردوغان بالرياء وإطلاق شعارات حماسية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي كان نتنياهو يقتل الفلسطينيين يوميا، وناشدته اتخاذ موقف عملي ضد جرائم نتنياهو إذا كان صادقا في تهديداته للكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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