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محمود عباس يؤكد أنه مضطر للتعامل مع نتنياهو رغم أنه لا يؤمن بالسلام

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

لاخيار سوى الحديث مع نتنياهو رغم علمي المسبق بانه ليس رجل سلام، كلمات تحدث بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وصفه لمرحلة جديدة قديمة عنوانها بنيامين نتنياهو، وبذلك يكون ابو مازن قد عاد لحصر خياراته في التسوية فقط دون غيرها.

العالم - مراسلون

في وقت يرى من يستشرف المستقبل ان حكومة نتنياهو المقبلة لن تكون كسابقاتها من ناحية التعامل مع الفلسطينيين وعدوانيتها ستكون مضاعفة لان من يحكمها هم المستوطنون.

وكما يبدو فان تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية وجدت انتقادا من السياسيين الفلسطينيين رغم ادراكهم بان الرجل صاحب نظرية اذا فشلت المفاوضات فبديلها المفاوضات.

الغالبية العظمى من صنّاع السياسية الفلسطينية وان اختلفوا على آلية التعاطي مع الاحتلال فهم لا يختلفون على ضرورة قطع العلاقة تماما مع المحتل الاسرائيلي.

المعركة المقبلة مع الإحتلال تتلخص في الانفكاك الكامل من الاتفاقيات التي باتت في الزمن الماضي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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