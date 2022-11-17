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حركة النهضة في تونس تجدد موقفها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

جددت حركة النهضة في تونس موقفها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة منددة بما تصفه بالمحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي للصحفيين ومدونين وذلك بالتوازي مع اعتصام مفتوح تشنه الهياكل النقابية للإعلام أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة. 

العالم - مراسلون

مقاطعة الانتخابات البرلمانية المنتظرة ومنع منخرطيها من اي شكل من أشكال المشاركة فيها، موقف جددت تأكيده حركة النهضة خلال ندوة صحفية، معتبرة ان الاستحقاق الانتخابي سيجري وسط أجواء من ضرب الحريات واستهداف المعارضين و الصحفيين والمدونين بسبب آرائهم أو مقالات هم حسب قولها.

وأكد القيادي في حركة النهضة علي العريض :"هذا التركيز وراءه ارادة انتقام وتنكيل بسبب موقفها القوي والثابت والمبكّر جدا من الانقلاب وكانت تنبه في الشعب بأنّ ما حصل هو انقلاب ،نحن ندّد بهذا الاستهداف للحريات وللصحفيين وللمحامين وللبرلمانيين".

أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة تخوض قيادات نقابية تمثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل اعتصاما مفتوحا للمطالبة بانهاء ما تصفه بسياسة المماطلة ازاء ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة متهمة الحكومة بالسعي نحو إنهاء وجود عدد منها ووضع اليد على البعض الاخر

جلسة تفاوضية جمعت ممثلين عن الهياكل النقابية للصحفيين مع وزير الشؤون الاجتماعية كممثل للحكومة اسفرت عن مخرجات لم ترض في مجملها القيادات النقابية التي لوحت بمواصلة الاعتصام للدفع بالحكومة نحو اتفاق يراعي مصلحة الجميع.

مشهد عام بقضايا شائكة و تطورات لافتة على أكثر من صعيد في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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