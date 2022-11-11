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تونس: التضييق على وقفة لـ"جبهة الخلاص"المعارضة لقيس سعيّد

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

بضع عشرات من أنصار جبهة الخلاص المعارضة قاموا بتلبية دعوتها لاحياء ذكرى ثورات ما يسمى بالربيع العربي في وقفة وسط العاصمة تونس منع الأمن استخدام مكبرات الصوت فيها ما دعا قيادة الجبهة إلى إعلان تأجيلها حسب رئيسها احمد نجيب الشابي. 

العالم - مراسلون

الشابي قال ان ما يسمى بالربيع العربي ليس مناورة دولية معتبرا ان من وصفهم بقوى الردة في مصر وتونس قاموا بالالتفاف على الثورات.

وسط هتافات مناهضة للرئيسين التونسي و المصري برر قادة جبهة الخلاص ضعف المشاركة في الوقفة بكونها رمزية لا غير ولم تقع التعبئة لها بشكل واسع.

تأتي هذه الوقفة بعد ساعات من اصدار قرار بتحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عقب استنطاقه لساعات طويلة كذي شبهة على ذمة ما يعرف بقضية انستالينغو

تطورات الأوضاع السياسية في تونس لن تكون بمعزل عما يجري خارجها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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