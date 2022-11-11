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الشابي قال ان ما يسمى بالربيع العربي ليس مناورة دولية معتبرا ان من وصفهم بقوى الردة في مصر وتونس قاموا بالالتفاف على الثورات.

وسط هتافات مناهضة للرئيسين التونسي و المصري برر قادة جبهة الخلاص ضعف المشاركة في الوقفة بكونها رمزية لا غير ولم تقع التعبئة لها بشكل واسع.

تأتي هذه الوقفة بعد ساعات من اصدار قرار بتحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عقب استنطاقه لساعات طويلة كذي شبهة على ذمة ما يعرف بقضية انستالينغو

تطورات الأوضاع السياسية في تونس لن تكون بمعزل عما يجري خارجها.

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