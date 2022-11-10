الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10-11-2022

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 10-11-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-11-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... الديهي : النظام البحريني دأب على أن يكون مشروعه زائفا يشتري فيه الأصوات بالمال

شاهد.. قوى المعارضة الوطنية البحرينية تطلق مشروعها السياسي

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10-11-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 10-11-2022

القضاء الإيراني: سنتعامل وفق القانون مع العناصر الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة

وثيقة تتحدث عن خوف حكام السعودية والبحرين من ردة فعل الشعب