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الديهي : النظام البحريني دأب على أن يكون مشروعه زائفا يشتري فيه الأصوات بالمال

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، الشيخ حسين الديهي، أن النظام البحريني دأب على أن يكون مشروعه زائفا يشتري فيه الأصوات بالمال.

العالم - البحرين

وقال الشيخ الديهي في مقابلة متلفزة، إن النظام البحريني فشل دبلوماسيا على مستوى العلاقات.

وأكد الديهي، ان قوی المعارضة البحرينية بأجمعها في الخارج والداخل وخلف القضبان اعلنت موقفها بمقاطعة الانتخابات النيابية، بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب وسلب القرار منهم، موضحاً ان النظام يخطط لبناء سفارة اسرائيلية، بحيث يكون وكراً استخباراتياً ضخماً في المنطقة لاسرائيل، وسيشكل خطراً على البحرين وعلى المنطقة بأكملها.

واضاف نائب الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة: ان النظام في البحرين يقوم بسلب ارادة المواطنين وتهميش الشعب بكافة شرائحه.

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