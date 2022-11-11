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إطلاق سراح الغنوشي بعد 14 ساعة تحقيق في قضايا غسيل أموال

إطلاق سراح الغنوشي بعد 14 ساعة تحقيق في قضايا غسيل أموال
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قرر قاضي تحقيق في تونس الخميس إطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد 14 ساعة من الاستجواب في قضية أنستالينغو.

العالم-تونس

وقال المحامي سامي طريفي تعقيبا على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية (سوسة 2) إنّه وقع زج الغنوشي في "ملف مفبرك"، ولا سند له شكليا ولا قانونيا، حسبما نقل موقع موزاييك.

وقال القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، كان استجواب الغنوشي، مرهقا وشاقا له ولفريق الدفاع، ويراد منه تصفية حسابات سياسية.

ويجري استجواب الغنوشي في قضية غسيل الأموال واستغلال التسهيلات وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون.

وتصل عقوبة التهم الموجّهة للمتهمين في القضية حد الإعدام.

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إطلاق سراح الغنوشي بعد 14 ساعة تحقيق في قضايا غسيل أموال

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