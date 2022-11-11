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زيارة مسؤول عسكري روسي رفيع للجزائر قبل المناورات المشتركة قرب الحدود مع المغرب

زيارة مسؤول عسكري روسي رفيع للجزائر قبل المناورات المشتركة قرب الحدود مع المغرب
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن استقبال رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، الخميس، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، شوغاييف ديميتري إفغينيفيتش.

العالم - الجزائر

وأوضحت الوزارة أنه “في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي، استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، شوغاييف ديميتري إفغينيفيتش، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، وذلك بحضور ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسعادة سفير فدرالية روسيا بالجزائر”.

وبحسبها “قد سمح هذا اللقاء للطرفين، وفق نفس المصدر، بالتطرق للتعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك”.

وتأتي هذه الزيارة في وقت أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية عن تنظيم مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب للقوات البرية الروسية والجزائرية بقاعدة حماقير العسكرية في الجنوب الغربي للجزائر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي نيسان/أفريل الماضي، ذكر بيان لوكالة “تاس” الروسية أنه تم “عقد المؤتمر التخطيطي الأول بمدينة فلاديقوقاز الروسية للإعداد لمناورات القوات البرية الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتي من المقرر إجراؤها في نوفمبر من هذا العام في قاعدة حماقير في الجمهورية الجزائرية”.

ووفق المعلومات المذكورة، فقد تم خلال المؤتمر تنسيق سيناريو التمرين وتنظيم اللوجستيات، بما في ذلك إجراءات الإقامة. وستكون المناورات عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها، ومن المقرر أن يشارك فيها من الجانب الروسي حوالي 80 عسكريا من المنطقة العسكرية الجنوبية. وأشار البيان إلى أن خطة المناورات القتالية لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية لعام 2022 تنص على مشاركة عسكريين من المنطقة في تدريبات دولية مع وحدات من القوات المسلحة للجزائر ومصر وكازاخستان وباكستان.

وتحرص روسيا على توثيق علاقاتها العسكرية مع الجزائر بشكل دوري سواء عبر المناورات المشتركة أو اللقاءات العسكرية الرفيعة. وانعقدت في هذا الشأن، أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، في 25 مارس /آذار الماضي، وفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

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