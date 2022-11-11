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إيران تفوز على نيكاراغوا وديا استعدادا للمونديال

إيران تفوز على نيكاراغوا وديا استعدادا للمونديال
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

فاز منتخب ايران بكرة القدم على منتخب نيكاراغوا 1-0 في مباراة تجريبية استعدادا لمونديال قطر 2022 .

العالم - ايران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس على استاد "آزادي" بطهران سجل هدف الفوز لايران مهدي ترابي في الدقيقة 15 اذ سدد الكرة العرضية التي تلقاها داخل منطقة الجزاء من احمد نوراللهي في الجناح الايسر، قوية على يسار حارس مرمى نيكاراغوا.

وکانت السيطرة لايران في غالبية اوقات المباراة وكان هو الطرف الافضل وسنحت له العديد من الفرص التي لم تستغل.

اختبر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني الايراني لاعبي المنتخب الشباب والذي يلعبون في الدوري المحلي والدوري القطري نظرا لعدم التحاق لاعبي المنتخب المحترفين في الاندية الاوروبية والدوري الاماراتي بالمنتخب لغاية الان بسبب استمرار الدوريات هناك.

وتلعب ايران في المونديال ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا انجلترا وويلز واميركا.

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