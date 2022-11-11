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اصداء واسعة لامتلاك إيران صاروخ "فرط صوتي" في وسائل الإعلام العالمية

اصداء واسعة لامتلاك إيران صاروخ
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

حظي اعلان إيران أنها تمكنت من تطوير صاروخ باليستي فرط صوتي لأول مرة في تاريخها لمواجهة منظومات الدفاع الجوي باصداء واسعة في وسائل الاعلام العالمية .

العالم - ايران

فكتبت وكالة فرانس 24 للأنباء: قال العميد أمير علي حاجي زاده ، قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية ، إن إيران تمكنت من انتاج صواريخ باليستية فرط صوتية لديها القدرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع ويمكن للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وأن تطير بأكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت.

بدورها نقلت وكالة رويترز تصريحات العميد حاجي زاده والإنجاز العسكري الإيراني الجديد وكتبت أن هذا البلد أنتج صاروخا باليستيا فرط صوتي تصل سرعته الى 6 الاف كيلومتر في الساعة .

كما نشرت هذه الوسائل الاعلامية تفاصيل عن قدرات هذا الصاروخ نقلا عن العميد حاجي زاده.

وغطت صحيفة "إكزامينر" الأمريكية ايضا الانجاز الايراني الجديد وكتبت في تقرير لها تحت عنوان "إيران تقول إنها صنعت صاروخا فرط صوتي" بأن إيران وسعت وطوّرت صناعة أسلحتها المحلية على الرغم من اجراءات الحظر الدولية.

كما أعادت "سي بي سي نيوز" وموقع "تايمز أوف إسرائيل" الصهيوني نشر تقرير نجاح ايران في انتاج صاروخ فرط صوتي وتصريحات العميد حاجي زاده على صفحاتهما الإخبارية.

ووفقا لنشرة "جينز" المختصة بشؤون الدفاع والتسلح، فإن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تشكل تحديا لمصممي الرادارات، بسبب سرعتها العالية وقدرتها على المناورة.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، قالت طهران إنها اختبرت الصاروخ "قائم 100″، وهو أول مركبة إيرانية يتم إطلاقها على 3 مراحل، وسيكون قادرا على وضع أقمار اصطناعية تزن 80 كيلوغراما في مدار على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض.

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