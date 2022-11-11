الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: صناعة صاروخ هايبرسونيك الباليستي يدل على الجمع بين العلم والإيمان

قاليباف: صناعة صاروخ هايبرسونيك الباليستي يدل على الجمع بين العلم والإيمان
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي يجهود العميد حاجي زاده ببناء الصاروخ الباليستي الجديد الذي نفذه حرس الثورة الإسلامية، قائلا: إن صناعة هذا الصاروخ هو علامة واضحة على الجمع بين العلم والإيمان في صناعة الدفاع في البلاد.

العالم - ايران

وفي تغريدة على موقع "تويتر" أشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، بجهود العميد حاجي زاده والمتخصصين في سلاح الجو الفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية لتحقيق القدرة على صناعة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف قاليباف إن صناعة صاروخ باليستي بالموجات فوق الصوتية مع قدرة غير مسبوقة على المناورة، وكسر الرقم القياسي للسرعة، والقدرة على المرور عبر جميع منظومات الدفاع الصاروخية في العالم والقدرة على استهدافها هو علامة واضحة على الجمع بين العلم والإيمان بصناعة الدفاع في البلاد .

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: الوضع الحالي في أفغانستان من تداعيات التدخل العسكري الأجنبي

مشرعون أمريكيون: تيك توك يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأمريكي

العميد فدوي: الاعداء يسعون للوصول الى اهدافهم عبر الاجواء الافتراضية الموبوءة

بالفيديو: شوارع باريس تعج بالمحتجين مرة أخرى

غلاء المعيشة في بريطانيا يجبر لاجئين أوكرانيين على العودة لديارهم

لبنان: تخفيص النصاب لانتخاب رئيس جديد فتح الطريق لفوضى سياسية