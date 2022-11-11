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مقاومة الضفة وتداعيات عودة نتنياهو على الكيان

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

هواجس الاحتلال من تعاظم قدرات المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين لم تنهيها نتائج انتخابات الكنيست التي تغلب فيها نتنياهو واليمين المتطرف.

العالم - مع الحدث

فلا شيء سيتغير وإن كانت الخطة العسكرية ستتخذ واقعا جديدا كما يتوقع الخبراء الصهاينة أنفسهم.

فلماذ يتوجز الصهاينة من تصاعد مقاومة الفلسطينيين مع عودة نتنياهو؟ هل يغامر في تصعيد الاعتداءات على الضفة والقدس المحتلتين؟ ما خيارات المقاومين الفلسطينيين في الرد على العدوان المتواصل؟ وكيف تتحظر المقاومة في غزة للرد على أي خرق للخطوط الحمر؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش هاجس الاسرائيليين من عودة نتنياهو الى السلطة وتعاظم قوة المقاومة الفلسطينية.

ضيوف الحلقة:

فارس أحمد – إعلامي وباحث سياسي

سامر عنبتاوي – متابع للشأن الإسرائيلي

ماجد الزبدة – باحث سياسي

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مقاومة الضفة وتداعيات عودة نتنياهو على الكيان

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