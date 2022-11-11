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القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: العدو يخشى ويطلب منا ألا نتعرض له

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

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