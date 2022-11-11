اللواء سلامي: سنهزم العدو بأخطائه وسنسلب راحتهم بالتأكيد

العالم - ايران

واشارت وكالة انباء فارس، أن جاء ذلك في الكلمة التي القاها خلال مراسم الذكرى السنوية الـ 11 لاستشهاد العميد "حسن طهراني قدم" قائد الوحدة الصاروخية في قوات حرس الثورة الاسلامية التي اقيمت اليوم الجمعة بجوار مرقده في مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران.

وتابع قائلا: في الوقت الذي يحاول فيه العدو اشغالنا في داخل ايران وتحويل انظارنا من بلوغ الأهداف الرفيعة الى قلب طهران، فإننا استهدفنا أعداء الثورة في اقليم كردستان العراق.

وأشار قائد الحرس الثوري الى اجراء مناورات " اقتدار " الكبرى في نهر أرس، وتم اطلاق صاروح "قائم 100" الحامل للاقمار الصناعية واختبار منظومة " باور 373" الصاروخية التي تبلغ مداها 300 كيلومتر، موضحا أنه تم الاعلان يوم أمس الخميس عن تطوير صاروخ جديد فرط صوتي لن يستطيع أي درع صاروخي مواجهته.

واستطرد قائلا: لقد قلنا للأعداء سنسلب راحتكم بالتأكيد، والآن لا راحة لهم في الليل أو النهار وهم في حالة استعداد، حيث أن الخوف استولى عليهم ويبعثون لنا الرسائل بإستمرار ويطلبون منا من خلال عدة دول عدم ضربهم.

وشدد اللواء "سلامي" على أن الشعب الايراني يقوم حاليا بتغيير حسابات العدو، موضحا أن العدو أخطأ في تصوره أنه بإرسال عدد من الشبان المخدوعين ولفذات اكباد ابناء الشعب الى الميدان، بإمكانه مواجهة ثورة عالمية عظيمة.