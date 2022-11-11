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أين الطفل السعودي عبدالرحمن المديفر المسجون في زنازين آل سعود؟

أين الطفل السعودي عبدالرحمن المديفر المسجون في زنازين آل سعود؟
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

کتب الناشط السعودي علي هاشم، بحسابه في تويتر: هل لكم أن تتخيلوا بأن الطفل عبدالرحمن المديفر الذي يبلغ من العمر 15 عام متهم بالارهاب ومحاولة قلب النظام في السعودية عبدالله وضع في سجن انفرادي منذ عام 2015 وحتى الان لا احد يعلم عنه شيء أين عبدالله المديفر؟

العالم - السعودية

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