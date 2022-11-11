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بالصورة.. السلطات السعودية تضيق الخناق على المعتقل عوض القرني

بالصورة.. السلطات السعودية تضيق الخناق على المعتقل عوض القرني
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

كتب نجل الداعية المعتقل السعودي الدكتور عوض القرني بتويتر: “في جائحة كورونا انقطعت الزيارات مدة سنة، وبعد مضي تلك المدة استغلت السلطات الإجراءات الاحترازية للتضييق على المعتقلين وذويهم، فجعلت الزيارة كل 3 أشهر ولنصف ساعة فقط”.

العالم - السعودية

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بالصورة.. السلطات السعودية تضيق الخناق على المعتقل عوض القرني

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