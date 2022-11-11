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الخطيب: أولى خطوات الإصلاح  التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة

الخطيب: أولى خطوات الإصلاح  التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، ان المقاومة في لبنان جزء من المقاومة في المنطقة العربية في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي هو رأس حربة محور الغرب الاستعماري الذي أدخل المنطقة العربية تحت نفوذه واستخدمه في صراعاته الدولية.

العالم _ لبنان

وقال: إإن أولى خطوات الإصلاح في لبنان والمنطقة العربية هي التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة وتعمل على محاصرتها وتأليب الحاضنة الشعبية ضدها وجرها للدخول في فتن طائفية داخلية وإقليمية استطاعت المقاومة حتى الآن الإفلات منها. ولكن المخطط الجهنمي لم ينته، فالحصار الاقتصادي وضرب النقد الوطني ودولرته وتفريغ المؤسسات الدستورية أدوات خطيرة تُستخدم بلؤم في هذه المعركة.

وحذر الشيخ القوى التي تقف وراءها من الارتدادات الخطيرة لها ومن عواقبها ليس على بيئة المقاومة فقط ولا على الشعب اللبناني وحده وهذا ليس من باب التهديد وإنما من باب المثل الشعبي و الامثال تُضرب ولا تُقاس (إن الحية إذا ضُيق عليها عضت بطنها) و لن ينحصر ضرره على الداخل اللبناني، فإذا كان أصحاب هذه السياسات الذين نسمع تصريحاتهم يأملون تفكيك مؤسسات الدولة أن يرتد الوضع على المقاومة فقد يكون الأمر معاكساً ولذلك فالطريق الأسهل هو الكف عن السير في هذا الطريق.

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الخطيب: أولى خطوات الإصلاح  التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة

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