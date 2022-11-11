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'الخارجية الجزائرية': يتم التحضير لزيارة رئيس البلاد إلى روسيا

'الخارجية الجزائرية': يتم التحضير لزيارة رئيس البلاد إلى روسيا
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن" زيارة رئيس البلاد عبد المجيد تبون إلى روسيا يتم التحضير لها بنشاط، ويأمل الجانب الجزائري أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري".

العالم- الجزائر

وأضاف الوزير لوكالة "نوفوستي" الروسية، على هامش منتدى باريس للسلام: "نتمنى أن تتم قبل نهاية العام، والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا، ونحن نشارك بنشاط وإيجابية في التحضير لها".

وتابع قائلا: "لدينا برنامج تعاون واسع النطاق، الجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهما البعض، نجري حوارا سياسيا عالي الجودة ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لروسيا بداية ومرحلة جديدة في علاقاتنا".

وفي وقت سابق قال نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، إن "هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجزائر لزيارة روسيا وينتظر الجانب الروسي رغبات بشأن التوقيت".

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'الخارجية الجزائرية': يتم التحضير لزيارة رئيس البلاد إلى روسيا