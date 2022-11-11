الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

'نتنياهو' يشكل الحكومة الإسرائيلية في هذا الموعد!

'نتنياهو' يشكل الحكومة الإسرائيلية في هذا الموعد!
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الإسرائيلية اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو سيكلف الأحد رسميا تشكيل الحكومة.

العالم - الإحتلال

وقالت الرئاسة في بيان ان رئيس كيان الاحتلال اسحق هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست.

وأوصت غالبية من النواب بمنح نتنياهو تفويضا لتشكيل حكومة وسيتسلمه بموجب ذلك،يوم الأحد.

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتجميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل على 14 يوما إضافية إذا لزم الأمر.

وللإشارة،بدأ زعيم حزب الليكود الصهيوني بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضية مفاوضات مع حلفائه المتدينين واليمين المتطرف مثل إيتمار بن غفير،لتشكيل حكومة يرجح بأن تكون الأكثر يمينية في تاريخ كيان الإحتلال.

وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتنياهو حصلت على 64 مقعدا، أي أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لتسدل الستار بالتالي على حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.

روابط ذات صلة

لماذ يخشى الإسرائيليون عودة نتنياهو إلى سلطة الإحتلال؟

تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-11-2022

باستشارات مع شخصيات في الإمارات!.. 'الموساد' الصهيوني يخطط لتعيين مسؤول عن علاقاته الخارجية

مهرجان 'نور الرياض' تغطية على انتهاكات محمدبن سلمان

'نتنياهو' يشكل الحكومة الإسرائيلية في هذا الموعد!

'اليونيسف' تدق ناقوس الخطر بعد تفشي الكوليرا في سوريا

'الخارجية الجزائرية': يتم التحضير لزيارة رئيس البلاد إلى روسيا