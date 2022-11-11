'نتنياهو' يشكل الحكومة الإسرائيلية في هذا الموعد!

العالم - الإحتلال

وقالت الرئاسة في بيان ان رئيس كيان الاحتلال اسحق هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست.

وأوصت غالبية من النواب بمنح نتنياهو تفويضا لتشكيل حكومة وسيتسلمه بموجب ذلك،يوم الأحد.

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتجميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل على 14 يوما إضافية إذا لزم الأمر.

وللإشارة،بدأ زعيم حزب الليكود الصهيوني بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضية مفاوضات مع حلفائه المتدينين واليمين المتطرف مثل إيتمار بن غفير،لتشكيل حكومة يرجح بأن تكون الأكثر يمينية في تاريخ كيان الإحتلال.

وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتنياهو حصلت على 64 مقعدا، أي أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لتسدل الستار بالتالي على حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.