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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد نصر الله: عوائل الشهداء هم الذين شجعوا أبناءهم على الإستشهاد أو أنهم لم يمنعوهم من الإستشهاد
السيد نصر الله: أغلبية الشهداء هم من الشباب الذين كانوا بإمكانهم أن يمارسوا حياتهم الشخصية كسائر الشباب ولكنهم يفعلوا
السيد نصر الله: الفضل الأول في استمرار هذه المسيرة بعد الله هو لعوائل الشهداء
السيد نصر الله: في يوم الشهيد لم تتوقف هذه المسيرة عن العطاء منذ 40 عاما
السيد نصر الله: الشهداء في البحرين واليمن وإيران وفلسطين وسائر المناطق هم شهداؤنا
السيد نصر الله: يوم الشهيد هو يوم لكل الشهداء
السيد نصر الله: نأمل أن نشهد عملية ضد العدو الإسرائيلي أكبر من تلك العملية سواء على أيدي الفلسطينيين أو اللبنانيين أو غيرهم
السيد نصر الله: الذي تهاوى في تلك العملية لم يكن مبنى الحاكم العسكري وحسب وإنما كل آمال العدو الإسرائيلي
السيد نصر الله: يوم الشهيد يوم لكل الشهداء
السيد نصر الله: لم يكن العدو يتوقع تنفيذ مثل تلك العملية
السيد نصر الله: الله وهبنا كل شيء ثم يطلب منا أن نبيعه ما وهبه إيانا
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش
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