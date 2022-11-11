الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: الذي تهاوى في تلك العملية لم يكن مبنى الحاكم العسكري وحسب وإنما كل آمال العدو الإسرائيلي

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-11-2022

باستشارات مع شخصيات في الإمارات!.. 'الموساد' الصهيوني يخطط لتعيين مسؤول عن علاقاته الخارجية

مهرجان 'نور الرياض' تغطية على انتهاكات محمدبن سلمان

'نتنياهو' يشكل الحكومة الإسرائيلية في هذا الموعد!

'اليونيسف' تدق ناقوس الخطر بعد تفشي الكوليرا في سوريا

'الخارجية الجزائرية': يتم التحضير لزيارة رئيس البلاد إلى روسيا