الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: يوم الشهيد هو يوم لكل الشهداء

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'لعمامرة' يؤكد ضرورة تسهيل توريد المنتجات الغذائية من روسيا

'تحذيرات حقوقية ' من تكرار تشييع معتقل رأي من سجون السعودية

العراق.. انطلاق عملية امنية في ناحية الصينية في صلاح الدين

السيد نصر الله: عملية الاستشهادي احمد قصير مثلت للعدو صدمة هائلة ومفاجاة عظيمة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-11-2022

باستشارات مع شخصيات في الإمارات!.. 'الموساد' الصهيوني يخطط لتعيين مسؤول عن علاقاته الخارجية