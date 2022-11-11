'لعمامرة' يؤكد ضرورة تسهيل توريد المنتجات الغذائية من روسيا

العالم- الجزائر

وقال الوزير الجزائري على هامش منتدى باريس للسلام، تعليقاً على القيود المفروضة على توريد الحبوب والأسمدة من روسيا: "كل ما يتعلق بمسائل الغذاء لا يجب أن يخضع لعقوبات أو معوقات أخرى".

"من الضروري تسهيل توريد المنتجات الغذائية، وخاصة الحبوب، لأنها عنصر ضروري لمعيشة عدد كبير من الناس".

ووفقا للوزير الجزائري، يجب القيام بكل شيء لتمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف العمامرة: "نتطلع إلى حسن نية جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر لتنفيذ هذه المبادرة الضرورية، بنجاح".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.