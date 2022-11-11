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إصابة فلسطيني خلال تفريق قوات الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان

إصابة فلسطيني خلال تفريق قوات الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أصيب فلسطيني برصاص معدني مغلف بالمطاط وعشرات آخرون بحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية وطبية،أن الجيش استخدم الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات أسبوعية في مواقع متفرقة أبرزها بلدات كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال)، وبيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس (شمال)، وفي حي باب الزاوية وسط الخليل (جنوب).

ففي بلدة كفر قدّوم، أفاد منسق لجان المقاومة الشعبية مراد شتيوي، في بيان بأن مواطنا أصيب برصاص معدني مغلف بالمطاط وعشرات بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش استخدم الرصاص المعدني وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريق مسيرة منددة بالاستيطان في بيت دجن.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم تعاملوا مع عشرات المصابين بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا، وقريوت جنوبي نابلس.

وشهد حي باب الزاوية مواجهات مماثلة، أصيب خلالها عشرات بحالات اختناق، وفق شهود عيان.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

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