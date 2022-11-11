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اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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