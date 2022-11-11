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أمير عبداللهيان: نرحب دائما بالحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أمير عبداللهيان: نرحب دائما بالحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب دائما بالحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

العالم- ايران

وبحث وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي، مع وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، القضايا ذات الاهتمام المشترك والدولية.

وهنأ وزير الخارجية بتعيين السيد توبياس بيلستروم وزيرا جديدا لخارجية السويد، وأشار إلى العلاقات الجيدة القديمة والتعاون بين البلدين، ودعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية عبر رؤية واضحة للمستقبل ومصحوبة ببراغماتية الحكومتين.

وأضاف: أثرت في السنوات الأخيرة بعض القضايا على العلاقات بين البلدين، والتي كانت في الأساس نتيجة لتحركات وأفعال سلبية من قبل طرف ثالث، لافتا الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب دائما بالحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى القضايا القنصلية الثنائية وخاصة قضية حميد النوري المسيسة ومحاولات زمرة المنافقين الإرهابية في دفع هذه القضية، الأمر الذي أضر بالعلاقات الثنائية طويلة الأمد بين البلدين، وطالب الحكومة السويدية الجديدة بالإفراج عن هذا المواطن الإيراني البريء.

وهنأ أمير رعبداللهيان بانتخاب السويد كرئيس قادم لمجلس الاتحاد الأوروبي.

من جهته أشار وزير خارجية السويد إلى العلاقات الجيدة والقديمة بين البلدين والتي تزيد عن أربعمائة عام من التعاون والتفاعل.

كما أعرب وزير الخارجية السويدي عن أسفه للتأثير السلبي لقضية حميد نوري على العلاقات القديمة والجيدة بين البلدين، وقال: سأعمل على هذه القضية بجدية. كما دعا إلى زيادة تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل قضية العديد من المواطنين السويديين وأكد مرة أخرى عزيمة حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية.

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