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الشيخ قاسم: إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان

الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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