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الخارجية اللبنانية شكرت الدول التي تضامنت مع لبنان في الأمم المتحدة

الخارجية اللبنانية شكرت الدول التي تضامنت مع لبنان في الأمم المتحدة
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

شكرت الخارجية اللبنانية  157 دولة في الأمم المتحدة صوتت تضامنا مع لبنان بوجه الكارثة البيئية جراء العدوان الصهيوني عام 2006. 

لعالم - لبنان

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الجمعة، إلى أن 157 دولة طالبت الاحتللل الاسرائيلب بالتعويض عن أضرار البقعة النفطية في لبنان جراء عدوانها فيال 2006"، وشكرت الدول الـ 157 الأعضاء في الأمم المتحدة على تصويتها في اللجنة الثانية لصالح قرار التضامن مع لبنان في وجه الكارثة البيئية التي سببتها الكيان الإسرائيلي بعدوانها عام 2006 على خزانات النفط في منطقة الجية جنوب بيروت، أو ما يعرف بقرار" البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية.

أضافت الخارجية على الرغم من التقدم المحرز في عمليات التنظيف وإحتواء البقعة النفطية التي تسببت بأسوأ كارثة بيئية في تاريخ المتوسّط، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية الجسيمة التي تكبّدها لبنان لحينه، لم يتم معالجتها بعد.

وتابعت ويكتسي القرار أهمية متزايدة هذا العام بُعيد قمة المحيطات وCOP26 العام الماضي ومحادثات COP27 الحالية بشأن أهمية حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

وأردفت بعيداً عن مقاربات التسييس لهذا القرار، تتعهد الوزارة مواصلة مساعيها، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لالزام الكيان الإسرائيلي تحت مندرجات القوانين الدولية المرعية الإجراء، تسديد التعويضات المترتبة عليها والمقدرة بحوالي 856 مليون دولار أميركي، نتيجة للأضرار الإقتصادية والبيئية التي تسببت بها للبنان.

كما أملت الوزارة من الدول الصديقة والحريصة على إحترام شرعة الأمم المتحدة ومقاصدها، الإستمرار في التصويت مجدداً لصالح القرار لدى عرضه على الجمعية العامة من أجل تبنيه خلال الأسابيع المقبلة.

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