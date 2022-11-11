شاهد..إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الضفة

العالم - فلسطين

وأصيب أربعة مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس.

وقمعت قوات الاحتلال المواطنين والصحفيين بقنابل الغاز السام، بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة.

وشهد محيط جبل صبيح ببلدة بيتا مواجهات مع قوات الاحتلال، بعد المسيرة الأسبوعية التي خرجت رافضة للبؤرة الاستيطانية "إفيتار".

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين التي داهمت قرية قريوت جنوب نابلس، واقتحموا نبع قريوت وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية استفزازية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين لحماية للمستوطنين في المكان.

ويشهد نبع قريوت في الآونة الأخيرة اقتحامات مكثفة من المستوطنين خلال الأشهر الماضية، حيث حطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.

وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية بعد صلاة الجمعة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق.

ورد الشباب الثائر برشق قوات الاحتلال التي انتشرت في أرجاء البلدة واعتلت عدد من المنازل بالحجارة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط، تخللها إطلاق وابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، أصيب عدد منهم بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالقرب من حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية في الخليل.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال على عائلة "التميمي" في منطقة جبل جالس شمال شرق الخليل أثناء قطفهم الزيتون، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض.

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وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إلى مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.