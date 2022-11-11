نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-11-2022

قناة العالم
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الشيخ قاسم:الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام
الشيخ قاسم: المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع على بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام
الشيخ قاسم: الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير
الشيخ قاسم: الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي
الشيخ قاسم: النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني
الشيخ قاسم: التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام
الشيخ قاسم: دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في"إسرائيل"
الشيخ قاسم: الذين سيصوتون في الانتخابات هم الجيش والمجنسون والقوى الأمنية
الشيخ قاسم: الذين سيصوتون في الانتخابات هم الجيش والمجنسون والقوى الأمنية
الشيخ قاسم: الكفوء والمخلص يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فان البرلمان سيخلوا من المخلصين والكفوئين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-11-2022
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/11/11/166819135837024100.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/11/11/166819135837024100.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/11/11/166819135615911800.jpg
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-11-2022
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-11-2022
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-11-2022
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
الدور السعودي في لبنان
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
مقاطعة الانتخابات النيابية في البحرين عام 2018
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
التواصل
حصاد التين في شمال غرب ايران
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٥
إیران
التدخل الأميركي في الشؤون الإيرانية
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧
العالم الاسلامي
مقاومة الضفة وتداعيات عودة نتنياهو على الكيان
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦
العالم الاسلامي
ارتفاع نسبة الادمان على المخدرات وسرقة السيارات في الكيان الاسرائيلي
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
صحيفة بريطانية تكشف..
مخاوف الجمهوريون من خسارة ولاية جورجيا بسبب ترامب
الأمم المتحدة تستشير محكمة العدل عن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
تنفيذ 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت إرهابيين في كركوك شمالي العراق
استشهاد يمني جراء انفجار قنبلة عنقودية في الجوف
'العجري': البيانات الغربية حول اليمن محاولة للدفع نحو التصعيد
'الطوفان قادم': هاكرز يسيطرون على الموقع الرسمي لمجلس نواب البحرين
مقالات و تحليلات
الأمم المتحدة تستشير محكمة العدل عن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
وقفة احتجاجية في الأردن رفضا لتحكم الصهاينة بمياه البلاد
'الموساد' الصهيوني يخطط لتعيين مسؤول عن علاقاته الخارجية
لماذ يخشى الإسرائيليون عودة نتنياهو إلى سلطة الإحتلال؟
انقلاب في 'أحرار الشام': الفصائل تعزل قيادتها وتعيّن بديلا عنها
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.