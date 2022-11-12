هذا ما قاله الرئيس المصري لنظيره الاميركي

العالم - مصر

وأضاف الرئيس المصري خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ أن مصر أطلقت أيضا مبادرة للحوار الوطني.

ومن جهته أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصر وقال إن القاهرة تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا، مضيفا أيضا أن مصر وسيط رئيسي في غزة.

ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إلى مصر للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في شرم الشيخ.

وبعد لقاء بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي ينتقل بايدن إلى آسيا للمشاركة في قمتي آسيان ومجموعة العشرين.

يأتي ذلك بعد أيام من تجمع عشرات من زعماء العالم في المنتجع المطل على البحر الأحمر، لحضور قمة موازية لمؤتمر المناخ، الذي يعرف باسم “كوب27”.

وحث الرئيس الأميركي الجمعة في شرم الشيخ دول العالم على بذل المزيد من الجهود لتجنب كارثة الاحترار المناخي.

وأكد بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر أن “الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب”.