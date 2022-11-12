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حجم التبادل التجاري بين ايران والهند بلغ نحو 1.8 مليار دولار

حجم التبادل التجاري بين ايران والهند بلغ نحو 1.8 مليار دولار
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية بان حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند بلغ مليارا و 791 مليون دولار في الأشهر الثمانية الاولى من هذا العام.

العالم - ايران

ونمت المبادلات التجارية بين إيران والهند في الأشهر الثمانية من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2022 بنسبة 52٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تم الإعلان عن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الثمانية من عام 2021 بمليار و 176 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير ، زادت صادرات الهند إلى إيران في الأشهر الثمانية من العام الجاري بنسبة 56٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي اذ بلغت 1.384 مليار دولار. وكانت الهند قد صدرت 886 مليون دولار من البضائع إلى إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام السابق.

كما نمت واردات الهند من إيران في الأشهر الثمانية من هذا العام بشكل ملحوظ بنسبة 40٪ وبلغت 407 ملايين دولار. وفي نفس الفترة من العام الماضي ، استوردت الهند بضائع من إيران بقيمة 290 مليون دولار.

وكان الأرز والشاي من أهم سلع الصادرات الهندية إلى إيران في 8 أشهر من هذا العام. في هذه الفترة ، صدرت الهند 913 مليون دولار من الأرز و 60 مليون دولار من الشاي إلى إيران.

كانت المنتجات البترولية والفواكه من أهم السلع التي استوردتها الهند من إيران في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022. استوردت الهند 102 مليون دولار من المنتجات البترولية و 101 مليون دولار من الفاكهة من إيران خلال هذه الفترة.

وبحسب هذا التقرير ، فقد تضاعفت واردات الهند من إيران في الشهر الثامن من العام الجاري اذ بلغت 46 مليون دولار. كانت الهند قد استوردت ما قيمته 23 مليون دولار من البضائع من إيران في أغسطس من العام الماضي.

كما زادت صادرات الهند إلى إيران في أغسطس 2022 بنسبة 80٪ من 78 مليون دولار في أغسطس من العام الماضي إلى 141 مليون دولار في أغسطس من هذا العام.

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