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ملخص.. فحوى رسالة السيد نصرالله في يوم الشهيد اللبناني

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الى مواقف الأمين العام لحزب الله لبنان بشأن تطورات المنطقة والشؤون الداخلية للبنان عبر كلمته بمناسبة يوم الشهيد اللبناني.

العالم – مع الحدث

وقال الكاتب والباحث السياسي الدكتور وسيم بزي إن أهمية الشهيد أحمد قصير شكلت نظرة جديدة من أشكال المقاومة في لبنان.

وأضاف إن الاحتلال الصهيوني أدرك أنه في ورطة كبيرة في قلب بيئة لها علاقة بأهل الأرض الطبيعيين وايمانهم وثورة ايران الاسلامية التي قد بدأت تلقي بوهجها على المفهوم المتجدد لمقاومة العدو على أرض لبنان.

وأكد أن تلك الفترة التي استشهد فيها الشهيد أحمد قصير أدرك الاحتلال الصهيوني خلالها ارادة الانسان المقاوم بالتضحية بنفسه في سبيل الهدف الذي يسعى إليه.

من جهته قال الكاتب والباحث السياسي أليف صباغ إن ذكرى يوم الشهيد في لبنان تعيد الاذهان الى ما كان عليه الوضع الفلسطيني آنذاك في الداخل والوضع الفلسطيني بشكل عام.

وأكد أن كل عمل مقاوم ناجح يؤدي وينعكس على أعمال ناجحة أيضا وتحفيز المقاومة في أماكن أخرى.

ولفت الى أن عملية التحرير عام 2000 أعطت الاشارة إلى الشعب الفلسطيني بأن التحرير ممكن ومنها قد انطلقت الانتفاضة الثانية. وأضاف أن الانتصار عام 2006 أعطى زخما كبيرا ليس فقط للفلسطينيين وانما للشعوب العربية بشكل عام بأن هذا البعبع الكبير هو وهم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسيم بزي – كاتب وباحث سياسي

أليف صباغ – كاتب وباحث سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6436968

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