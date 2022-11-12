مقاطعة الانتخابات البحرينية تحت الهاشتاغ#خلك_في_البيت

العالم _ البحرين

وتاتي هذه الانتخابات في الوقت الذي ليس للمعارضة البحرينية دور فيها حيث تم حرمانها في العملية حيث أعلنت منظمة العفو الدولية ان "الانتخابات التشريعية التي ينظمها النظام البحريني تجري في بيئة يسودها القمع السياسي كما ان سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية حيث لاتوجد أي قيادات سياسية معارضة اليوم خارج السجون، فضلا عن غياب الإعلام المستقل في البلاد".

وفي ظل هذه الاوضاع قام نشطاء بحرينيون بنشر الهاشتاغ # خلك_في_البيت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اذ إن المكوث في البيت أفضل بكثير من المشاركة في انتخابات فارغة عن المعنى و المضمون وتجرى شكليا فقط وذلك لتحسين صورة النظام البحريني الذي لا تعير اي اهتمام لآراء الشعب ويكمم أفواه كل من ينتقد ويقمعهم ويودعهم في السجن.

وهنا نترككم مع تغريدات بعض من هولاء النشطاء الذين يساورهم قلق كبير بشان مستقبل البحرين في ظل حالات القمع واسكات المعارضين وايداعهم للسجن....

مغرد باسم ابراهیم شریف غرد هکذا: لأني لا أملك حق الانتخاب.. فصوتي اليوم للشهداء صوتي للمعتقلين صوتي للمهمشين صوتي لذكرى المناضلين صوتي للبحرين الحرة الكريمة صوتي لوطن لا يرجف فيه الأمل.

مغرد آخر باسم جاسم حسن غرد: ونحن معك ايها الحر الشريف عهدا منا ان لانخون دم الشهداء الابرار والمعتقلين في زنازين العزة والكرامة والمهجرين عن ديارهم واحبتهم نقاطع من اجلك يابحرين وان شاء الله الفرج قريب.

مغرد بحريني آخر غرد: لك الآف التحية أيها الشريف.. نعم صوتي لكل صوت وطني.. صوتي لكل موقف حر وأبي .. صوتي لمن يقف مع الناس في افراحهم واتراحهم. #خلك_في_البيت