البحرين.. انتخابات دون معارضة ودون مراقبة دولية

العالم - خاص بالعالم

وقال آل سليمان لقناة العالم الاخبارية:"لايوجد اعلام مستقل في البحرين وحسب هذا الاعلام المشاركة في البحرين ستقتصر علی المجنسين والقطاع الامني والذين توجه لأهم السلطة أوامر مباشرة للمشاركة في الانتخابات".

وأكد ان هذه النسبة، هي نسبة محدودة جداً.

وبين الناشط السياسي البحريني ان الاعلام الرسمي سوف ينكر حجم المقاطعة الكبيرة جداً وسوف يعمل علی الانتاج الاعلامي المفبرك وتزوير الارقام واظهار المشاركة من زوايا معينة وكأنما هناك حشد وتوجه الی صناديق الاقتراع ولكن هذه كلها رواية رسمية والواقع شئ اخر.

وأوضح ان الانتخابات تجري دون وجود ممثلين لقوی المعارضة ودون لجان مستقلة أو لجان أممية موجودة علی الارض لمراقبة الانتخابات للتأكد من مزاعم السلطة.

هذا وقد أجمعت قوی المعارضة البحرينية في الخارج والداخل وخلف القضبان على مقاطعة الانتخابات النيابية، بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب وسلب القرار منهم.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن الانتخابات التشريعية التي ينظمها النظام البحريني ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي.

وأضافت المنظمة أن سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية.