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وزير الخارجية اللبناني يزور اليونان ويبحث ملف النازحين السوريين واتفاق ترسيم الحدود

وزير الخارجية اللبناني يزور اليونان ويبحث ملف النازحين السوريين واتفاق ترسيم الحدود
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قام وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب بزيارة عمل الى اليونان، حيث التقى نظيره اليوناني نيكوس ديندياس،. بدأ الاجتماع بخلوة جمعت الوزيرين قبل أن ينضم اليهما أعضاء الوفدين.

العالم_لبنان

وحسب الوكالة الوطنية للاعلام فقد لاتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاق بشأن الإعفاء من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة، وعلى مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.

وشدد بو حبيب خلال اللقاء على الإشكالية التي يمثلها ملف النازحين السوريين، وعدم إمكان لبنان من الإستمرار بتحمل هذا العبء وضرورة دعم الدول الصديقة لموقف لبنان، كما شرح للجانب اليوناني جوانب إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" والذي كان ديندياس قد هنأه للوزير بو حبيب على التوقيع عليه، واعتبره مثالا يحتذى به لحل نزاعات الترسيم بالإستناد الى القوانين الدولية والوساطات الفاعلة.

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