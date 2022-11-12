هل معادلة القوى هي التي تحمي لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته؟

العالم – ما رأيكم

وقال كاتبون وباحثون سياسيون إن أهمية الشهيد أحمد قصير شكلت نظرة جديدة من أشكال المقاومة في لبنان.

وأضاف الكاتبون والباحثون السياسيون إن الاحتلال الصهيوني أدرك أنه في ورطة كبيرة في قلب بيئة لها علاقة بأهل الأرض الطبيعيين وايمانهم وثورة ايران الاسلامية التي قد بدأت تلقي بوهجها على المفهوم المتجدد لمقاومة العدو على أرض لبنان.

وأكد الكاتبون والباحثون السياسيون أن تلك الفترة التي استشهد فيها الشهيد أحمد قصير أدرك الاحتلال الصهيوني خلالها إرادة الانسان المقاوم بالتضحية بنفسه في سبيل الهدف الذي يسعى إليه.

من جهتهم قال اعلاميون إن ذكرى يوم الشهيد في لبنان تعيد الاذهان الى ما كان عليه الوضع الفلسطيني آنذاك في الداخل والوضع الفلسطيني بشكل عام.

وأكد الاعلاميون أن كل عمل مقاوم ناجح يؤدي وينعكس على أعمال ناجحة أيضا وتحفيز المقاومة في أماكن أخرى.

ولفت الاعلاميون الى أن عملية التحرير عام 2000 أعطت الاشارة إلى الشعب الفلسطيني بأن التحرير ممكن ومنها قد انطلقت الانتفاضة الثانية. وأضاف أن الانتصار عام 2006 أعطى زخما كبيرا ليس فقط للفلسطينيين وانما للشعوب العربية بشكل عام بأن هذا البعبع الكبير هو وهم.

ما رأيكم؟

کیف حلت ذكرى يوم الشهيد مع كل الاستحقاقات التي يشهدها لبنان والمنطقة؟

ما الاهمية التي ارساها نهج المقاومة منذ العملية الاستشهادية الاولى على قوات الاحتلال؟

ماذا عن رهان محور المقاومة الاوسع على هذا النهج كوسيلة وحيدة للتحرير؟