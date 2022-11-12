تجهيز المختبرات المعرفية بأجهزة إيرانية الصنع

العالم - ايران

وذكرت لجنة تطوير العلوم والتقنيات المعرفية التابعة لدائرة الشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المقاوم برئاسة الجمهورية، انه في إطار أهدافه وسياساته الإستراتيجية من خلال التركيز على تطوير تقنيات تسجيل الإشارات وتحفيز الدماغ وبما يتماشى مع الإنجازات التقنية الداعمة، يجب تجهيز المختبرات العلمية والتخصصية الأساسية والسريرية الناشطة في مجال العلوم المعرفية بمعدات مصنوعة محليا.

وحتى الآن وبناءً على السياسات العامة للجنة تم تجهيز عشرات المراكز الطبية والجامعية بأجهزة ومعدات متطورة محلية الصنع.

تماشياً مع هذه السياسة تدعو لجنة تطوير العلوم والتقنيات المعرفية، الجامعات التقنية والمراكز العلمية في جميع أنحاء البلاد إلى تقديم طلباتهم الرسمية للحصول على معدات مثل EEG و EMG و PSG و Eye نظام التتبع، fNIRS ، tDCS ، نظام تسجيل الفيزيولوجيا الكهربية، نظام تحفيز الخلايا العصبية ، نظام التحفيز المغناطيسي ، الارتجاع العصبي ، الارتجاع البيولوجي ، الواقع الافتراضي للقوارض، نظام التحفيز الشمي والعناصر المعرفية الأخرى لتجهيزها بهذه المعدات.