السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حصار العدوان السعودي یهدد 170 ألف مريض يمني بسبب وقف إمداد الأدوية

حصار العدوان السعودي یهدد 170 ألف مريض يمني بسبب وقف إمداد الأدوية
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

عقد برنامج الإمداد الدوائي، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا بالعاصمة صنعاء لتسليط الضوء على أثار الحصار على قطاع الدواء المنقذ للحياة، مؤكدا أن استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار يهدد بتوقف عمل البرنامج وإمداد ما يزيد عن 170 ألف مريض من الفئات الضعيفة.

العالم - اليمن

وأكد بيان صادر عن البرنامج خلال المؤتمر أن استمرار العدوان والحصار يهدد بتوقف عمل البرنامج وإمداد ما يزيد عن 170 ألف مريض من الفئات الضعيفة بالأدوية المنقذة للحياة.
وطالب بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة لوصول الأدوية دون قيود والسماح بدخول المساعدات الدوائية دون شروط أو احتجاز، داعيا المنظمات الدولية والأممية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية زارعي الكلى والأدوية المناعية والتعاون بشكل فعال مع البرنامج.

من جانبه أوضح مدير عام برنامج الإمداد الدوائي الدكتور سمير السنفي، أن البرنامج يوفر الدواء عالي الكلفة مجانا لـ 169 ألف و627 مريضًا في الأمراض المزمنة والنادرة والتقزم.

وقال السنفي: نعاني من صعوبة في توفير الأدوية المنقذة للحياة والحيوية والمبردة وارتفاع كلفة وصولها نتيجة تعقيدات الحصار وإغلاق المنافذ البحرية والجوية.

وأشار إلى أن آلية المساعدات الأممية في جانب الدواء غير فعالة وفق الاحتياجات والمأساة الإنسانية التي صنعها الحصار، مضيفا نلاحظ ارتفاع أمراض السكري والتقزم والأورام السرطانية والكبد والهيموفيليا خلال الـ 8 سنوات من الحصار

ولفت إلى أن قطع الرواتب وإيرادات الدولة من قبل تحالف العدوان مثل أكبر الصعوبات التي تواجه البرنامج وتسبب بنقص كوادره وقدرته على العمل، لافتا إلى أنه نتيجة الحصار وإغلاق الشحن الجوي إلى مطار صنعاء عزفت الشركات العالمية عن توفير أدويتها في اليمن.

روابط ذات صلة

'العجري': البيانات الغربية حول اليمن محاولة للدفع نحو التصعيد

مكتب أنصار الله السياسي يدين الأنشطة الأمريكية لاستهداف أمن ووحدة اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد قيادي من 'حماس' يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت

يوسف ربيع: النظام يريد التحكم بنتائج الانتخابات البحرينية +فيديو

العراق.. مقتل ثمانية من عناصر "داعش" في صلاح الدين

حصار العدوان السعودي یهدد 170 ألف مريض يمني بسبب وقف إمداد الأدوية

الصحة الإيرانية:‌ 81 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة بكورونا

صادرات السلع الايرانية للعراق تلامس 4.029 مليار دولار