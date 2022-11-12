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الاحتلال الاميركي يواصل سرقة النفط والقمح السوري

الاحتلال الاميركي يواصل سرقة النفط والقمح السوري
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية 94 صهريجاً وشاحنة محملة بالنفط والقمح السوري، وأخرجتها من داخل أراضي ريف الحسكة إلى شمال العراق من خلال المعابر غير الشرعية.

العالم-سوريا

وقالت مصادر محلية : إن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت 30 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق عبر معبر الوليد غير الشرعي، و44 صهريجاً سرقتها من حقول السويدية عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق، واتجهت جميعها باتجاه قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية”.

كما أفادت مصادر محلية من منطقة المالكية لـ سانا بأن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضاً 20 شاحنة محملة بالقمح، قامت بسرقتها في وقت سابق ونقلتها باتجاه شمال العراق عبر معبر سيمالكا.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي يوم الأحد الماضي قافلة مؤلفة من 43 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها في الجزيرة السورية، وتوجهت بها عبر معبر المحمودية غير الشرعي إلى شمال العراق.

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