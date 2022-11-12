هالوين الرياض وصمت مشايخ آل سعود المطبق

العالم – المحميات

لم تنتهي تفاعلات الاحتفال السعودي بمهرجان الرياض في الأسبوع الفائت بالهالوين.. وقد يكون ذلك لأن الذي قد حدث كان كبيراً جداً وغير معتاد.. خصوصا في بلد يقدم نفسه أنه حامي الإسلام والمسلمين، وهو بلد الكعبة المشرفة.

وفجأة صار الانتقال بالنظام السعودي في اللحظة.. حيث كان في المعتقد الوهابي أنه "إذا تهدي وردة إلى مريض تخرب الدنيا" لكن مشاهد غريبة رآها الجميع.. كلها تحت ادعاء التطور.

لكن التطور حسب آل سعود، بأشكال متعاده.. مع صمت مطبق من مشايخ آل سعود.. صمت بكل ما تعنيه الكلمة.

بنفس الوقت بدأنا نرى تعليقات كثيرة من كثير من الأشخاص.. والحدث بقدر ما كان كبيراً وصلت التعليقات إلى ناشطين من كل أنحاء العالم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..