حقيقة اقبال الناخبين على الانتخابات في البحرين

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة حول الانتخابات في البحرين وسط مقاطعة المعارضة، أشار سرحان الى وجود اقبال في بعض الدوائر في الجنوبية مثل المحرق، ويعتبر هذا الاقبال طبيعي بسبب وجود موالين وعسكريين ومجنسين الذين اكتسبوا الجنسية من أجل التصويت وهي بيئة الموالاة التي تعتبر طبيعية في أي نظام عالمي دكتاتوري.

ونوه سرحان الى أن الخطاب الرسمي في البحرين يستخدم الاكراه المعنوي للدفع نحو المشاركة في الانتخابات معتبرا أن النظام يعلم ان المعارضة البحرينية ساحقة سواء قام بالعزل السياسي او لم يقم.

وقال سرحان أن هناك 20 الف معتقل في سجون النظام البحريني و4 الاف مهجر، وطمئن الشعب البحريني بانه سيتم الكشف عن حجم التلاعب بالاصوات بعد انتهاء الانتخابات.

وكانت قد انطلقت في البحرين الانتخابات النيابية في ظل مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم سلطات المنامة بالقمع السياسي.

استحقاق بلا حقوق عنوان لمرحلة تمر بها البحرين في ظل انتخابات تشريعية لم يسمح للجميع المشاركة فيها.

الانتخابات انطلقت في البلاد بمشاركة أكثر من ثلاثمئة وثلاثين مرشحاً وفقا للأرقام الرسمية وبينهم ثلاث وسبعون امرأة للوصول إلى أربعين مقعداً، إلا أن المشاركين لم يمثلوا كافة شرائح الشعب. فالسلطات وكما حصل في انتخابات عام الفين وثمانية عشر منعت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد من المشاركة وهي جمعية الوفاق وحركة وعد، الأمر الذي دفع بالحركتين لدعوة أنصارهما لمقاطعة الانتخابات.

موقف الحركتين أيدته القيادة الدينية في البلاد حيث أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن المشاركة في الانتخابات الحالية تعتبر خيانة للوطن.

وقال آية الله عيسى قاسم:"ان تعطوا الانتخابات زخماً فقد فشلتم في الامتحان".

يذكر أن سلطات المنامة أصدرت عام2018 قوانين أطلقت عليها اسم العزل السياسي والمدني والتي تمنع أعضاء المعارضة السياسية من الترشح للبرلمان ومن العمل في مجالس إدارة المنظمات المدنية.

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