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جمعية الوفاق البحرينية: رصدنا ضعف المشاركة في الانتخابات وتوجيه واضح للعسكريين والمجنسين وغياب تام للمكونات المختلفة

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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