رغم انتهاء مدة محكوميته.. نظام إبن سلمان يصر على اعتقال يحيى الوادعي

العالم - السعودية

وأكدت المنظمة في حسابها بتويتر، أن السلطات السعودية تماطل في إطلاق سراح الشاب يحيى الوادعي، بالرغم من انتهاء مدة حكمه منذ أكثر سنتين.

وأشارت كذلك إلى أن اعتقال “يحيى” جاء مطلع عام 2013م، على خلفية مطالبته بالإفراج عن معتقلي الرأي، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ضده بالحبس لمدة ستة أعوام، ولاتزال السلطات تماطل في الإفراج عنه رغم انتهاء مدة محكوميته.

وشددت “سند” على أنه لا يزال العديد من المعتقلين تماطل السلطة في إطلاق سراحهم، على الرغم من انتهاء المدة القانونية لهم؛ في محاولة لإخفائهم أطول فترة ممكنة خلف القضبان، أمثال المعتقل عصام العويد، وعبد الله بن إبراهيم الريس، وصالح آل طالب، وغيرهم.