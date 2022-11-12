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النائب البحريني السابق جواد فيروز: يجب الفصل بين السلطات في البحرين والشعب هو من يقرر مصيره بنفسه

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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