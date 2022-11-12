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الشيخ حسين الحداد: لا يجوز الذهاب الى انتخابات نظام يسفك دماء الشعب

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

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