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رويترز: الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي توقعان اتفاق تنفيذ اتفاقية السلام التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي توقعان اتفاق سلام بوساطة أفريقية

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