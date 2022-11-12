قناة العالم
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
اغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية بالبحرين وجمعية الوفاق المعارضة تعلن ان نسبة المشاركة لم تتجاوز 28 بالمئة
رويترز: الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي توقعان اتفاق تنفيذ اتفاقية السلام التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي
الشيخ حسين الحداد: النظام الحاكم في البحرين لا يفهم معنى السلمية
الشيخ حسين الحداد: لا يجوز الذهاب الى انتخابات نظام يسفك دماء الشعب
النائب البحريني السابق جواد فيروز: يجب الفصل بين السلطات في البحرين والشعب هو من يقرر مصيره بنفسه
جعفر يحيى: المواطن البحريني يدرك جيدا ان المجلس النيابي صوري ولا يقدم اي خدمات
ابراهيم سرحان:الخطاب الرسمي في البحرين يستخدم الاكراه المعنوي للدفع نحو المشاركة في الانتخابات
ابراهيم سرحان: الاعلام الرسمي في البحرين يحاول ان يظهر وجود اقبال كثيف للناخبين لكن الاعلام الشعبي رصد الموقف بشكل دقيق
الوفاق البحرينية: النظام وجه أعدادا كبيرة من المجنسين للمشاركة في الانتخابات لتغيير المشهد الانتخابي والسياسي
جمعية الوفاق البحرينية: رصدنا ضعف المشاركة في الانتخابات وتوجيه واضح للعسكريين والمجنسين وغياب تام للمكونات المختلفة
رويترز: الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي توقعان اتفاق تنفيذ اتفاقية السلام التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
العالم الاسلامي
يوم الشهيد ومواقف الامين العام لحزب الله
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٨
انقلاب الصورة
البحرين.. خطاب البابا فرنسيس للملك النائم
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠
خاص بالعالم- مراسلون
الدور السعودي في لبنان
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
مقاطعة الانتخابات النيابية في البحرين عام 2018
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
التواصل
حصاد التين في شمال غرب ايران
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٥
إیران
التدخل الأميركي في الشؤون الإيرانية
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي توقعان اتفاق سلام بوساطة أفريقية
بالفيديو..
خلافات إيطالية فرنسية على خلفية استقبال سفينة لاجئين
اين اختفى المعتقل السعودي محمد القحطاني قبل موعد الافراج عنه؟!
بالفيديو..
أكثر من 20 دولة تساهم بمليارات الدولارات للحد من تداعيات الاحترار المناخي
بالصور....
هنية: الجزائر سجلت رسميا ثلاث محطات في غاية الأهمية
بعد دعوة مشرعين أمريكيين لحظر "تيك توك"
أمريكا تقيّد تطبيقات الإنترنت "حصانة".. إيران تقيّد تطبيقات الإنترنت "قمع"!
مقالات و تحليلات
هل معادلة القوى هي التي تحمي لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته؟
الأمم المتحدة تستشير محكمة العدل عن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
وقفة احتجاجية في الأردن رفضا لتحكم الصهاينة بمياه البلاد
'الموساد' الصهيوني يخطط لتعيين مسؤول عن علاقاته الخارجية
لماذ يخشى الإسرائيليون عودة نتنياهو إلى سلطة الإحتلال؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.