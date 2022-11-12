خلافات إيطالية فرنسية على خلفية استقبال سفينة لاجئين

العالم - خاص بالعالم

الحكومة الفرنسية وبعد اخذ ورد ،وافقت على استقبال السفينة أوشن فايكينج منتقدة بشدة رفض الحكومة اليمينية الجديدة في روما القيام بذلك، قائلة إنها ستعلق خطط استقبال ثلاثة آلاف مهاجر موجودين بالفعل في إيطاليا.



وقالت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية:"صدمت من الرد العدائي للحكومة الفرنسية".



تصريحات رسمية ايطالية تأتي بعد اتهام مصادر فرنسية مسؤولية روما بخرق أواصر الثقة وانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين.

من جهتها ردت السلطات الايطالية بالقول انها استقبلت ما يقرب من تسعين ألف مهاجر عند موانئها هذا العام وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة للقيام بالمزيد للدفاع عن حدوده.



ورست سفينة أوشن فايكينج الجمعة في ميناء عسكري في تولون بجنوب فرنسا وعلى متنها مهاجرون، بينهم عشرات الأطفال، تم إنقاذهم في البحر المتوسط في أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت سكرتيرة الدولة المكلفة بشؤون أوروبا لورانس بون أن رفض إيطاليا استقبال السفينة ينتهك القواعد الأوروبية بشأن تقاسم المسؤوليات أو استقبال المهاجرين.



وتحرص حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطية، التي تتهمها المعارضة اليمينية المتطرفة في فرنسا بالتساهل في قضية الهجرة، على ألا يثير وصول السفينة مزيدا من الانتقادات في الداخل.



وتعتبر تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط ​​مشكلة أوروبية تستدعي استجابة مشتركة، حيث وثق المرصد الأورومتوسطي ارتفاعا مقلقا في عدد الغرقى من المهاجرين في البحر المتوسط خلال العام الحالي.

إذ بلغ عدد الوفيات والمفقودين حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر المنصرم نحو الف وثمانئمة وعشرين شخصا في أكثر من مائتين وخمسة وثلاثين حادثة غرق.

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