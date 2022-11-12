في زلة لسان جديدة: بايدن يخلط بين كولومبيا وكمبوديا + فيديو

العالم- الأميركيتان

وأشار بايدن بالخطأ إلى مضيفه رئيس الوزراء الكمبودي على أنه رئيس وزراء كولومبيا.

وقال: "أود أن أشكر رئيس وزراء كولومبيا على قيادته كرئيس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا"، ثم تعثر في الكلمة ومضى قدما دون تصحيحها.

وبدا بايدن (79 عاما) هادئا وهو يقرأ كلمته من نص مكتوب له.

وفي كلمته بقمة "آسيان"، وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ستعمل مع تحالف حيوي استراتيجي لدول جنوب شرق آسيا."

وتهدف جهود بايدن في قمة "آسيان" لعام 2022 إلى إرساء الأساس لاجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الاثنين المقبل، في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، وعقدهما هناك لمحادثات ثنائية.

بدورها علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على عثرات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتكررة و كتبت في صفحتها على "التلغرام"، اليوم السبت: "أتساءل عما إذا كان يعتقد أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تترأسها دولة كولومبيا، أو مقاطعة كولومبيا الأمريكية، أو مدينة كولومبو في سريلانكا، أو الملازم كولومبو؟".